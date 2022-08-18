浙江龙港让民众无需缴付三孩公办托儿所幼儿园学费

中国浙江龙港市出台新措施，民众无需缴付第三个孩子在当地公办托儿所、幼儿园的学费。

龙港市社会事业局6月28日在市政府官网发布公告，针对《龙港市育儿友好支持政策实施方案》（2022年-2025年）公开征求意见，但并没有收到任何建议意见。方案已经在7月1日起实施，为期三年。

根据这项方案的征求意见稿，龙港户籍第三孩在该市公办托儿所、幼儿园就学，学费全免，若在该市民办学校就学，也会获得学费补助。三孩家庭子女也可免费享受义务教育学校放学后托管服务、初中晚自习服务和暑期托管服务。

符合条件的家庭若生育子女，将获得一次性生育补贴，一孩、二孩和三孩的补贴数额分别为1000元、2000元和3000元（人民币，下同，203新元、407新元、611新元）。在该市公立医疗机构生育二孩、三孩的龙港户籍常住家庭，额外给予一次性补助2000元。基层工会在会员生育二孩、三孩时可给予每孩500元实物慰问，夫妻双方均可在各自单位工会享受慰问。

此外，三孩家庭的老人可优先选择入住养老机构，享受低收费托养模式。三孩家庭的夫妻及子女也可免费参观全市文化场所、旅游景点。三孩家庭的夫妻及子女还可免费乘坐市内公共交通。

龙港市官方在方案中解释，出台这项方案的目的是要优化生育、养育、教育政策体系，促进人口长期均衡发展。

中国官方去年出台三孩政策后，地方政府开始推出与生育第三胎有关的多项补贴计划，或是延长产假、生育假等政策，以鼓励夫妇生育。

中国国家发展改革委官员星期三（8月17日）在记者会上说，国内调查显示，婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素，城市中超过1/3的家庭有托育需求，但供给明显不足，特别是普惠性服务供不应求。