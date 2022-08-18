国民党访陆团视讯参与大陆研讨会 民进党批唱和大陆应道歉

国民党大陆事务部主任林祖嘉星期三（8月17日）以视讯方式参加在河南举行的两岸关系研讨会，声称国民党坚持“九二共识、反对台独”。对此，民进党发言人李妍慧星期四（8月18日）痛批，国民党访陆“不谈政治性议题”的保证言犹在耳，现在却直接唱和中国大陆政治主张（祖国完全统一的历史大势不可阻挡、不可抗拒），公然欺骗台湾人民，国民党主席朱立伦应向全民道歉。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，李妍慧批评，国民党访陆团尚在隔离期间，居然迫不及待以视讯方式参加中国大陆所举办的研讨会，还在视讯中声称将“加强交流合作，维护台海和平稳定”，完全无视大陆对台军演等各种蛮横无理的施压作为，难道国民党换取两岸和平稳定的方式，便是抛弃自封的“反共政党”身份，向大陆卑躬屈膝、百般顺从讨好？

李妍慧指出，中国大陆利用各种文攻武吓手段，破坏台海和平稳定现状，展现并吞台湾的企图，恶劣行径受到台湾人民与世界各国的共同谴责。国民党在此时访问大陆，时机非常不宜，陆委会事前也一再劝阻，国民党对此充耳不闻，显露其对台湾主流民意与国际情势变化的严重脱节与无知。

李妍慧说，国民党在台湾政府劝阻、自家人反对下执意赴陆；出访前曾声称此行不见高官、不谈政治性议题，却出尔反尔，毁弃自己许下的承诺，这种作法绝对无法获得台湾人民的认同。国民党无视大陆威胁台海和平稳定，并配合其做出错误言论，更是向国际社会释放错误讯号，彻底伤害台湾的“国家主权”，必须要对台湾人民提出合理交代。

国民党秘书长黄健庭18日受访时则说，台湾总统蔡英文多次公开讲到两岸关系推动应该依据“中华民国宪法”与两岸关系条例，在对等、和平的原则下推动。最近两岸关系如此紧张，蔡英文也说支持建设性对话，林祖嘉以视讯方式参与两岸关系研讨会，其说法本诸于国民党党章、党纲，也未违悖“中华民国宪法”，这样与对岸对话，有什么问题吗？这不就是蔡英文一直要大家做的吗？

黄健庭强调，在两岸关系陷入如此危机、紧张的时候，民进党不但没有一点本事处理问题，甚至还要激化问题，民进党做不到的，国民党来承担责任，与对岸对话，难道不是为了减缓、化解战争危机，这对台湾人民不好吗？

黄健庭还说，此时应该已经非常清楚，如果一味抗中，其实也保不了台的时候，到底抗中是为了保台还是保绿？相信绝大多数的台湾人民都很清楚，台湾要的是和平，国民党的立场永远支持捍卫“中华民国”。

此外，国民党18日上午还发新闻稿批评部分绿营人士的攻讦与指控，不仅悖离事实，而且毫无道理，并呼吁民进党把心力放在设法建立两岸沟通管道，实现蔡英文说的“进行两岸建设性对话”，降低两岸战争风险，增进两岸和平稳定，保护全台湾人民的安全，才是一个负责任的执政党应该做的事。