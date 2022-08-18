成都关闭所有户外广告照明

中国四川高温干旱天气持续，供电形势严峻，成都市关闭所有户外广告照明及非安全照明设施。

据红星新闻星期四（8月18日）报道，成都市城管委星期二（16日）印发相关通知，要求关闭全部政府投资建设和企业自建自管的景观照明、灯光秀、形象展示及非安全照明设施，并关闭包括LED显示屏在内的所有户外广告照明。

通知还督促商家店铺于歇业时间关闭招牌照明，并积极协调小区物业、商业物业等关闭楼名标志照明。

截至星期二晚，成都市共关闭景观照明2300余处、景观照明灯4万9000余盏，关闭户外广告照明950余处，并督促锦江绿道公司关闭猛追湾至合江亭约3公里范围内景观照明光源6万余盏。

路灯做为城市安全运行的基本保障保持开启，不过为了缓解电力供应紧张压力，成都市市管道路照明设施中的6万余盏路灯已更换为LED节能光源；同时还安装4万多套单灯控制器，在人车流量减少时对LED路灯调低功率运行。

报道称，市管道路照明设施采取路灯光源节能改造和调整深夜用电功率措施后，8月份较之前每天减少用电量约5.04万度。

7月以来的持续高温干旱，导致四川今夏电力保供形势较往年更趋严峻。四川8月15日再次召开电力保供调度会，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，电力保供形势十分严峻。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”局面。