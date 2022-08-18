中国足协公告严禁裁判参与赌球和操纵比赛等违法活动

中国足球协会公告，严禁裁判参与赌球、操纵比赛等违法活动，对参与者和知情不报者中国足协将严肃处理，绝不姑息。

新京报引述中国足协官网星期四（8月18日）消息报道，中国足协发布进一步加强裁判管理工作的通知，加强各类赛事赛风赛纪管理工作，严肃赛区裁判人员工作纪律，预防和杜绝各种不正之风，树立裁判人员公平、公正、廉洁的良好形象，保障中国足协、地方省市运动会正在进行的各级各类足球比赛公平、公正、有序进行。

中国足协在通知中对裁判工作提出以下要求：

一、严格执行《足球竞赛规则》，确保公平公正执裁，不吹偏哨、不吹人情哨，营造赛场上良好的公平竞赛环境。

二、恪守裁判人员职业道德，清正廉洁、拒腐防变、谨言慎行，自觉抵制各种可能影响公平公正执裁的现象和行为。

三、严禁参与赌球、操纵比赛等违法活动，对参与者和知情不报者中国足协将严肃处理，绝不姑息。

四、裁判监督要严格按照中国足协、赛区委员会以及竞赛规程的有关规定，全面负责裁判在赛区的工作、生活管理和监督。要切实履行工作职责，帮助和引导裁判员顺利完成比赛执裁任务。

五、严格遵守国家各项法规以及中国足协、竞赛主办方的工作纪律和相关要求，严格执行组织程序，保守行业秘密，杜绝跑风漏气。

六、严禁通过媒体及社交媒体发表任何不负责任的言论，未经许可不得以中国足协裁判人员身份接受媒体采访。

七、严格遵守国家有关防疫规定，严格执行赛区防疫工作部署和工作程序。

八、中国足协行风建设督查办公室、裁判部、中足联裁判办将成立裁判工作督察小组巡查裁判工作，严格监督各级各类赛事裁判工作，对涉嫌参与违规违纪活动的裁判人员，一经查实将依规予以严惩，情节严重的将移交司法机关处理。

九、中国足协纪检监察部、裁判部接受社会各界广泛监督。