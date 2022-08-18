大数据预测蓝营九合一选举拿下全台17个县市

台湾年底“九合一”地方选举星期四（8月18日）进入倒数100天，台湾大数据股份有限公司旗下的时事网络大数据分析平台“网路温度计”18日发布县市长当选预测，蓝营“领头羊”侯友宜以55.3%的当选率，压倒绿营参选人林佳龙44.7%。并预测年底选举结果，蓝营将拿下全台22个县市的其中17个。

据台湾《联合报》报道，根据“网路温度计”18日起推出的2022选战温度计最新当选预测显示，全台22个县市，国民党将拿下其中17个，民进党拿下五个。在六都之战，国民党将拿下台北市、新北市、桃园市和台中市，民进党赢得台南市和高雄市，台北市和桃园市皆有可能变天。

当选预测分析结果显示，新北市长侯友宜以55.3%的当选率，胜过绿营参选人林佳龙44.7%。国民党预料将在台北市胜出，不过蓝营参选人蒋万安仅领先绿营参选人陈时中2.9%。桃园市国民党参选人张善政领先民进党参选人郑运鹏3.5%，双方预料将激烈交战。六都外部分县市呈现胶着，新竹市国民党参选人林耕仁以0.5%微幅领先民众党参选人高虹安；云林县长张丽善仅领先民进党参选人刘建国1.4%。

基隆市民进党参选人蔡适应以1.3%领先国民党参选人谢国樑，澎湖县现任县长赖峰伟和民进党参选人陈光复只有0.2%微幅差距。苗栗县国民党参选人锺东锦预料胜出，不过锺东锦并未被提名而是自行参选，后续发展待持续观察。

台湾大数据股份有限公司营运长蒋志薇说，今年以为台湾赞声为主轴，每日更新选民最关心的最新预测当选率外，新增好感分数、讨论强度、扩散广度等三项社群热度，希望民众多关心公众事务，了解参选人推出的政见，在年底投下神圣的一票。

蒋志薇说，随着选举逼近民众开始关心县市首长参选人动态，2022选战温度计 为台湾赞声官网透过KEYPO大数据关键引擎网络爬虫，每日累积 200万笔以上网络数据库，帮网民锁定61名候选人网络声量，让网民在九合一选举过程中，掌握最充足的资讯。