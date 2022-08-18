中国商务部称反对美芯片法案扰乱国际贸易

针对美国近日通过《芯片和科学法案》，中国商务部新闻发言人表明，中方坚决反对扰乱国际贸易，并必要时采取有力措施维护自身合法权益。

据中国商务部官网消息，中国商务部发言人束珏婷说，美方出台《芯片和科学法案》，对美本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，是典型的差异化产业扶持政策。

她说，其中部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。

束珏婷说，中方对此坚决反对。美方法案的实施应符合世贸组织相关规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，避免碎片化。中方将继续关注法案的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

另据彭博社报道，中国半导体行业协会副理事长于燮康说，美国芯片法案本月签署成为法律，是价值超过2000亿美元（约2766亿新元）一揽子激励措施的一部分，旨在帮助中国的竞争对手。他说，其中部分内容也明显歧视中国，但未详细说明。

上述法案部分条款，特定禁止获得资金补贴的公司扩大在中国的先进芯片生产。

于燮康在南京召开的一次行业会议上对与会代表说，“我们坚决反对美国法案针对特定国家进行限制，构成市场竞争的歧视性条款，引发不公平竞争，也违背了世界贸易组织（WTO）的公平贸易宗旨。”