中国外交部：中日应保持定力主见排除内外干扰

中国外交部就中日关系强调，双方应保持定力主见，排除内外干扰，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系，并提出希望日本奉行积极、务实、理性的对华政策。

中国外交部发言人汪文斌星期四（8月18日）在例行记者会上说，中日2000多年交往史和邦交正常化50年历程，启示双方和平共处、友好合作是两国关系唯一正确选择。双方应以领导人重要共识为政治指引和行动遵循，秉持高度责任感和使命感，深刻总结历史、保持定力主见，排除内外干扰，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

汪文斌还说，希望日方着眼两国和两国人民根本长远利益，树立正确对华认知，奉行积极、务实、理性的对华政策，坚持和平发展的正确方向，恪守中日四个政治文件和政治共识，与中方一道增进政治互信，摒弃零和思维，妥善管控分歧，推动两国关系更加成熟稳定、健康、强韧。

中日第九次高级别政治对话17日在天津举行，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪对访华的日本国家安全保障局长秋叶刚男强调，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义，呼吁日本奉行积极务实理性对华政策。

新华社早前报道称，双方就共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方认为，对话是坦诚、深入和建设性的，达成了一些有益共识，将继续保持对话沟通。

路透社则引述日本媒体报道，日本政府称双方同意继续就建立建设性且稳定的关系进行谈判；秋叶刚男在对话中重申日本在台湾问题上的立场，强调确保台湾海峡和平稳定至关重要。