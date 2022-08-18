台官员：将在贸易倡议谈判上与美商谈抗拒中国大陆经济胁迫

台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政务委员邓振中公布，将在“台美21世纪贸易倡议”贸易协商谈判上，与美国商谈共同抗拒来自中国大陆的经济胁迫。

据台湾《自由时报》报道，邓振中星期四（8月18日）上午在记者会上介绍，将向美国建议首轮谈判在下个月举行，届时将商谈贸易便捷化、中小企业等议题，未来也将商谈共同抗拒第三地的经济胁迫。

邓振中被问到，抗拒第三地经济胁迫是否意指中国大陆。他回应时说，实施经济胁迫的就是中国大陆。

邓振中指中国大陆不只对美国、台湾实施经济胁迫，也对其他地区这样做，并称中国大陆此举对世界经济造成伤害。

台美两地在新加坡时间18日宣布，台美21世纪贸易倡议正式启动协商谈判。

台湾行政院经贸谈判办公室在新闻稿中说，双方均展现高度企图心，期盼尽速获致具体成果，签署贸易协定。办公室认为，台美贸易协定的签署，不仅有助于台湾推动加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定），扩展国际空间，也可让台湾有更多机会与各地加深制度化连结。

美国贸易代表办公室则在另一份新闻稿中说，首轮谈判预计在秋天举行。

中国大陆商务部回应时说，中国大陆坚决反对“美台21世纪贸易倡议”谈判，强调大陆一贯反对任何国家与台湾进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵或官方性质的协议，并誓言将采取一切必要措施，坚决维护主权、安全和发展利益。

商务部新闻发言人束珏婷说：“台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将美国领导人作出的不支持‘台独’承诺真正落到实处，慎重处理与台经贸关系，充分尊重中方核心利益。这事关中美关系、中美经贸关系大局，事关世界和平、稳定与繁荣。”