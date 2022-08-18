恒大汽车否认被并购传闻：正积极引入战略投资者

针对有消息称，中国恒大汽车可能由地方政府牵头，被另一家汽车公司并购，恒驰汽车总裁刘永灼回应称，不存在并购一事，公司一直在积极引入战略投资者。

据证券时报报道，针对上述传闻，恒驰汽车总裁刘永灼星期四（8月18日）回应称，公司一直在积极引入战略投资者，截至目前，既有地方政府也有多家实力企业对恒驰汽车表达了投资意向，不存在被并购一事。

刘永灼同时说，天津工厂停工是谣言，目前天津工厂生产正常，恒驰5量产正有条不紊推进中，恒大汽车超过1800名员工正在天津工厂一线奋战，确保9月量产、10月开始交付。

界面新闻引述知情人士报道，恒大汽车可能由地方政府牵头，被另一家汽车公司并购。累积的庞大债务令恒大集团早已危机四伏。恒大汽车是最后的希望，恒大并不愿意放手。该知情人士说，此次并购属于政府行为，目前各方还在僵持。

由于集团的资金问题，以及恒大汽车的持续亏损，去年8月恒大曾发布公告称，“正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售本公司旗下部分资产”，其中包括恒大汽车。但此次探讨并没有获得实质性结果，随后在去年10月，恒大汽车喊出口号：大干三个月，天津工厂恒驰首车下线。

为此，恒大汽车曾对天津工厂产线进行改造，并从其他工厂抽调设备和人员前来支援，力保恒驰5能够顺利下线。终于在今年1月12日，恒大官宣恒驰5首车正式下线，并表示“比原定时间提前12天”。

知情人士透露，上周购买恒大理财、房地产以及恒驰供应商相关人员进入恒驰天津工厂总装车间维权，导致生产停工。此外因为备料不足，天津工厂也将于8月18日停工。距离恒驰5首车下线已经过去了半年多，但天津工厂一共只生产了约200辆恒驰汽车。