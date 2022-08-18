辽宁省政协原副主席薛恒被控受贿逾1.35亿人民币

辽宁省政协原副主席薛恒受贿案开庭，他被控在16年间接受贿赂逾1.35亿元人民币（下同，约2747万新元）。案件择期宣判。

据中国央视新闻报道，内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院星期四（8月18日）一审公开开庭审理了薛恒受贿、利用影响力受贿一案。

根据内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院起诉指控，2001年至2019年，被告人薛恒利用担任辽宁省民政厅党组成员、副厅长、党组书记、厅长，丹东市委书记，营口市委书记，辽宁省副省长、省公安厅党委书记、厅长，省政协党组副书记、副主席等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、工程承揽、职务提拔调整等事项上提供帮助。

指控称，2005年至2021年，薛恒直接或者通过亲属非法收受他人给予的财物，折合人民币共计1.35亿余元。2019年，被告人薛恒离职后，利用其原职权和地位形成的便利条件，接受他人请托，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人提供帮助，收受财物折合人民币共计86.3万元人民币。依法应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人薛恒及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，薛恒进行了最后陈述并当庭表示认罪、悔罪。薛恒的亲属、人大代表、政协委员及社会各界群众20余人旁听了庭审。

中央纪委国家监委官网2021年8月发布，辽宁省政协原副主席薛恒涉嫌严重违纪违法，主动投案，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，今年2月被开除中共党籍。

今年67岁的薛恒职业生涯一直在辽宁度过，2011年出任辽宁省副省长、省公安厅厅长、党委书记；2016年1月转任辽宁省政协副主席，2018年1月退休。