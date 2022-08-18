港保安局设专责小组调查港人在东南亚失联案

东南亚诈骗集团日益猖獗，有港人被利诱到柬埔寨、缅甸及泰国等地后失联。香港保安局副局长卓孝业联同警方和入境处星期四（8月18日）下午会见传媒交代最新情况时说，保安局将成立联合专责小组调查港人在东南亚失联案。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，近日传出有多名港人被诱骗到柬埔寨、缅甸等东南亚国家，被判从事诈骗等不法行为，甚至遭受不人道待遇，事件引起各界高度关注。

保安局副局长卓孝业说，保安局高度重视事件，已就事件成立联合专责小组，成员包括保安局、警务处及入境处。

他说，今年1月至今，执法部门共收到20名港人求助，其中10人已返回香港，另有两人仍留在当地，目前情况安全，港府会与中国驻当地大使馆保持密切联系。香港方面，O记已接手调查相关个案，联络海外执法部门交流调查。警方呼吁港人在外地遇到困难，可以致电1868与在外香港居民小组联络。

至于仍未救出的八名港人，卓孝业表明会继续用不同方法，联络不同部门，用尽一切可行的渠道，包括中国驻当地大使馆，尝试救出余下的人。卓孝业承认，要救出余下八名港人有一定困难，因为仍未能完全掌握他们的位置。

入境处指，该八名未救出的港人，均仍在缅甸，据家属表示他们的人身自由仍受限制，当局会尽力施救。

卓孝业称，已在外游警示的网页上，加设关于外地求职骗案的特别提示。不过，他指对相关东南亚国家的旅游警示仍维持黄色，例如特别提及不要前往缅甸北部及南部等地区。

警方早前表示，今年1月至今，接获12起求助个案，报称因误坠求职、网上情缘等骗局，在外地被禁锢。警方接获相关报案时，会与境外执法机关保持密切联系，并透过国际刑警的平台联络海外执法机构交流情报及协助调查。

警方呼吁市民切勿轻易相信网上的招聘广告或留言，并对声称能赚快钱的途径，以及不拘学历或工作经验、但报酬异常优厚的职位有所警惕。

澳门司法警察局18日通报，接获五起澳门居民被诱骗到东南亚地区工作的案件。其中一名男子在7月中经朋友介绍到老挝，从事赌场公关工作，但在8月初已离开当地，前往其他东南亚地区，目前情况安全。另外，司警18日上午成功游说三名女子取消前往相关地区的行程。

据澳门司警了解，五起案件均涉及到老挝及柬埔寨，从事赌场工作，月薪为5000美元（约6910新元）。司警说，正根据报案人提供资料调查，并已联合大陆省公安厅启动通报机制。

司警呼吁，居民需提高警觉，切勿轻信网上招聘广告，也不要随便向陌生人透露个人资料，并提醒身边亲人慎防受骗。