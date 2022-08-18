中国五部门鼓励创新游艇业发展

中国五部门鼓励游艇骨干企业与高校院所合作创立高水平创新载体，在大众化游艇、新能源游艇等研发设计上实现重大突破。

据人民网星期四（8月18日）报道，中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、文化和旅游部近日联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，推动游艇产业创新发展。

报道称，邮轮游艇产业链长、带动作用大，有助于提升现代服务业水平、促进海洋经济发展，但与世界先进国家相比，中国邮轮游艇和旅游客船的装备产业化、市场成熟化、消费大众化等方面仍有差距。

意见强调，要大力发展邮轮旅游，扩大消费市场需求，推动三亚建设国际邮轮母港，并推进上海等沿海大城市邮轮旅游发展，打造一批国际一流的邮轮旅游特色目的地；同时要加快海南游艇产业改革发展创新试验区建设，支持大连、青岛等滨海城市创新游艇业发展，建设一批适合大众消费的游艇示范项目，并支持海南率先开展游艇租赁试点。

意见指出，要支持在沿海地区、长江流域、西江流域等有条件的江河湖泊发展国内水路旅游精品航线，并在完善定点定线船舶旅游产品基础上，推出主题航次、定制化服务等升级旅游产品。

意见还提出，要加强邮轮建设，稳步推进国产大型邮轮工程；还要提升邮轮研发设计建造能力，以国际主流大中型邮轮为重点，兼顾极地邮轮等专业化小型邮轮，加大总体设计和总装建造关键技术攻关，提升先进制造和工程管理能力，打造新一代研发制造一体化协同平台。

意见还称，需加强邮轮系统集成和核心装备研发，突破海上邮轮救援关键技术和装备，加快大数据、云计算、5G移动通信、人工智能、北斗导航、卫星通信等技术应用研究和试验验证。