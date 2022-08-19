美前财长：“中国超越美国论”让人想起苏联和日本

美国前财政部长萨默斯称，有关中国经济规模将超过美国的预测与历史上对日本和苏联的看法大同小异，而那两个国家都没能成功。

据彭博社报道， 萨默斯在彭博电视的“华尔街一周”节目上说：“就在六个月或一年前，按市场汇率的GDP总量来算，认为中国经济会在某个时点超过美国是一种公论，现在没人这么肯定了。”

最新的月度经济数据显示，中国7月份社会消费品零售总额、工业增加值和投资增速放缓，而且都低于经济学家的预期。包括高盛在内的机构正在下调对中国经济的增速预测，现在认为今年GDP只会增长3%，远低于北京3月设定、但现在实际上已放弃的5.5%左右的目标。

“人们会回看2020年对中国的一些经济预测，就像他们回看1960年对苏联或1990年对日本的经济预测一样 ，”萨默斯说。

萨默斯列出了中国未来面临的挑战，包括巨大的金融风险、推动增长引擎不明确、共产党越来越多地参与企业、老年人比重上升的人口结构等。

萨默斯还说，中国当前的经济放缓可能在一定程度上缓解美国的通胀，特别是通过对大宗商品价格的影响。

萨默斯于1999年至2001年克林顿政府时期担任美国财政部长。2009年，他还曾被奥巴马任命为美国国家经济委员会主席，负责金融海啸后美国经济的复苏政策。