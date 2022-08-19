王毅：中非并肩而立共同捍卫国际公平正义

中国国务委员兼外长王毅说，面对当今世界形形色色的强权霸凌，中非双方肩并肩站在一起，共同捍卫国际公平正义。

据中国外交部官网消息，王毅星期四（8月18日）在北京以视频方式主持中非合作论坛第八届部长级会议成果落实协调人会议致辞时，发表上述讲话。

他说，中方赞赏非洲各国坚定奉行一个中国原则，支持中国维护国家的主权、安全和领土完整。中国也在联合国等多边场合为非洲主持公道，伸张正义，反对任何对非洲的无理干涉和单边制裁。

他指出，中非团结协作，已经成为维护发展中国家正当权益的中坚力量，成为维护联合国宪章宗旨的中坚力量，成为维护多边主义和国际公平正义的中坚力量。

王毅强调，中方将继续践行国家主席习近平提出的真实亲诚理念和正确义利观，与非洲做相互尊重、平等相待、真诚合作的伙伴，坚定支持非洲国家走自己的路，坚定支持非洲各国联合自强。中方支持非盟加入二十国集团，支持乌干达办好明年新一届“不结盟运动”高级别会议，愿同非方一道，弘扬和平共处五项原则，践行真正的多边主义，共同捍卫发展中国家正当权益。

谈及中非关系，王毅说，中非合作成果来之不易，前景令人期待。中非合作搞得好，全球发展就有更多的新动能，世界稳定就有更多的正能量，各国人民也就有更多的新希望。中方坚信，中非友好经得起考验，扛得住风浪，一定会继续成为南南合作的脊梁、国际关系的典范。

他强调，中方坚持开放共赢，推动国际对非合作健康发展，欢迎国际社会继续关心和支持非洲，也愿意在非洲兄弟同意前提下，在非洲开展三方或多方合作。非洲需要的是平和、友善的合作环境，不是你输我赢的冷战思维。非洲欢迎的是造福百姓的互利合作，不是地缘争夺的大国博弈。

王毅说，中非合作论坛走过了20多年发展历程，为引领国际对非合作正确方向发挥了积极作用。新形势下，中方愿同非洲朋友们一道，继续推进论坛机制建设，共同擦亮这一金字招牌。中方将积极考虑将论坛会议成果落实协调人会议机制化，推动更多资源向非洲倾斜，使中非合作论坛继续成为对非合作的旗帜和标杆。

王毅强调，中国推进对非合作完全是从非方需要出发，不谋求势力范围，不搞地缘政治争夺，没有任何私利。中方愿通过中非合作，提升非洲国家的自主发展能力，让非洲人民过上更好的生活。