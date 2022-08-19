港廉署拘捕涉三跑工程贪污案30人

香港廉政公署在过去两天进行代号“暴雪”的执法行动中，逮捕涉香港国际机场管理局（简称机管局）三跑道系统项目贪污案的30人，并起诉其中两人。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，香港廉署早前接获贪污投诉，指有机管局人员在参与三跑道系统项目时涉利用职权收受利益，随之展开调查。

香港廉署在过去两天的“暴雪”执法行动中，拘捕机管局四名短期合约高层人员，包括总经理、首席高级经理、高级经理及高级工程督察，以及26名受聘于工程承办商及分判商的职员等。他们涉协助批出工程及物料供应合约，以及行政和财务安排上贪污。

被捕30人包括27男3女，年龄介于27岁至77岁。廉署人员在行动中搜查涉案人士住所及办公室，检获部分疑贪污利益，包括现金、名贵手表、名酒及金币等。

香港国际机场于2016年展开三跑道系统项目，机管局以短期合约形式额外聘用多名工程专业人员协助管理，包括上述四名机管局人员。他们参与管理此项目的各项合约，包括主要填海及第三条跑道建造工程合约，职责包括协助批出及管理相关的建造合约及物料供应合约，以及处理相关的行政及财务安排，例如安排工程物料供应及工程费用发放等事宜。

廉署调查显示，被捕首席高级经理的银行户口过去数年存有多笔怀疑为贿款的现金，涉数百万元，部分款项经家人协助存入银行。调查也发现，上述四名机管局人员涉多次在不同食肆、夜总会及其他娱乐场所，接受承办商和分判商人员款待。

至于工程物料质素，廉署发言人说，本案有关工程及物料供应合约审批、行政及财务事宜，调查中未发现涉及工程质素及物料规格问题。

机管局星期四（8月18日）晚发声明，称因应执法行动，四名涉案短期合约员工已被停职，局方不便评论进行中的执法行动，并将继续按执法机构的要求配合行动。

廉署在向律政司征询法律意见后，18日晚落案起诉机管局首席高级经理李永辉（47岁）和卡乐工程有限公司独资董事兼股东吴启安（65岁），分别控告他们涉嫌收取及提供贿款共约380万港元（约67万新元）。

李永辉在2017年加入机管局任职高级项目工程师，今年5月获晋升为首席高级经理，他在案发时负责监督三跑道系统项目多份工程合约。吴启安是三跑道系统项目分判商卡乐工程的独资董事兼股东。

上述涉嫌罪行在2018年10月25日至今年6月7日发生。