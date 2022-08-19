萧美琴：北京的行为让国际社会更挺台

台湾驻美代表萧美琴说，北京近来对台湾文攻武吓、制裁包含她在内的七名台湾政治人物，这种行为反而让国际社会更挺台。

据台湾中央社报道，萧美琴当地时间8月17日接受美国《国会山庄报》（The Hill）专访，台湾驻美代表处星期五刊出访谈内容。

萧美琴称，北京挑衅、鲁莽及不负责任的危险行为令人关注及担忧，任何升高情势或危险的作为都可能冲击全球商业，作为区域主要成员，中国大陆有责任维持区域稳定，而非挑起冲突及紧张情势。

萧美琴说，若北京以为制裁能限制台湾参与国际空间，扼杀台湾人民声音，那就大错特错，“我们不会因为制裁而沉默”。她说，北京的行为反而促使国际对台湾的支持，引起国际社会对台湾的同情，让更多国际友人有兴趣访问台湾，北京必须对自身行为负责。

谈到美国众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基相继率团访问台湾，萧美琴说，美国国会议员访台行之有年，随着中国大陆加大对台湾的施压，近来访台人数倍数成长，台湾人民欢迎国会代表团的来访。

萧美琴说：“台湾要被国际看见、听见并获得参与空间一向不容易。”她说，北京试图扼杀台湾国际空间，反而让台湾人民更期盼结交国际友人。

她说，台湾想要和平，会尽一切努力维系区域和平、稳定及现状，但同时须发展混合性因应措施，以应对来自中国大陆的经济、资安多重威胁。

中共中央台湾工作办公室星期二宣布，将台湾驻美国代表萧美琴、国安会秘书长顾立雄等七位台湾绿营人士列入“台独顽固分子”清单，称他们在美国众议院议长佩洛西访台期间“表现尤为恶劣”，决定实施制裁。这是北京发动大规模军演及发布对台白皮书之后，祭出又一波针对佩洛西访台的反制行动。