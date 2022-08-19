网信办要求加强中共对网络意识形态全面领导

中国国家互联网信息办公室要求全国网信系统把网络意识形态工作作为重中之重，加强中共对网络意识形态工作的全面领导。

据中国央视新闻报道，星期五（8月19日）上午，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，中央网信办副主任、国家网信办副主任、新闻发言人牛一兵答记者问。

牛一兵说，掌控网络意识形态主导权，就是守护国家的主权和政权。全国网信系统把网络意识形态工作作为意识形态工作的重中之重，加强党对网络意识形态工作的全面领导，切实增强履职尽责的责任感使命感紧迫感，严格落实网络意识形态工作责任制，有力维护意识形态安全和政治安全。

具体要求方面，一是压实责任，制定实施《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》，把党管互联网落到实处。

二是坚守阵地，强化风险意识和底线思维，建立健全工作机制，稳妥调控各类突发敏感舆情，有力批驳历史虚无主义等错误思想观点，坚决清理造谣污蔑言论、暴恐音视频等各类有害信息，加强网络举报处置，打造中国互联网联合辟谣平台，维护网络意识形态安全。

三是强化治理，完善涵盖领导管理、正能量传播、内容管控、社会协同、网络法治、技术治网等各方面的网络综合治理体系，推动网络治理由事后管理向过程治理转变、多头管理向协同治理转变，实现线上线下一体化治理。

四是严格执法，积极探索适应互联网发展需要的网络执法体制机制，依法惩治侵害个人信息安全等违法活动，保护群众权益，维护社会利益。

