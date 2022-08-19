近半在台美企预计大陆军事活动持续增加将影响营运

台湾美国商会展开的调查显示，近半数美国企业认为，如果中国大陆军事活动下来至明年持续增加，企业在台营运将会受到影响。

商会星期五（8月19日）在网站上刊登意见访查结果中英文新闻稿。调查发现，在126家完成访查的企业会员中，46%的企业会员认为，倘若中国大陆2022-2023年的军事活动持续增加，这将会影响在台营运；其余的54%认为营运可能不会受到影响或者尚未确定。

这项调查是在8月8日起至8月17日，即美国众议院议长佩洛西访台后展开。中国大陆军方在佩洛西结束访台行程后，展开“锁台”军演。

调查也发现，77%的企业说目前未受到重大影响，17%则称有受到影响。在这17%的企业受访者中，有三分之一企业经历了运输、保险费用增加或商品延迟等问题影响。这17%的企业中有近半数称，其影响来自海外总部对于政策变化所产生的担忧。

当企业会员被问及最担心哪一项媒体报道中所提及的威胁时，排名为第一的是整体紧张局势，尤其是对台散播假消息与发动认知作战；第二为台湾周边海空域遭到设限；第三为针对台湾产品与民众祭出制裁、旅游禁令、抵制与禁运。

台湾美国商会执行长魏立安（Andrew Wylegala）说，美国商会持续呼吁设定更积极的议程 ，以透过美台21世纪贸易倡议、避免双重课税协定、乃至于最终签订双边贸易协定（BTA）的方式来加速美国与台湾的经济合作。

魏立安也说：“最近几周的发展证明了以加强经济合作及整合来支持台湾整体韧性的重要性，以及台湾与美国的经济关系也是一个国际安全问题的关键事实。同时我们认为，将台湾对外国旅客的入境签证制度恢复到疫情之前的状态也变得格外重要。”