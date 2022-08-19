港保安局至今接获23起港人在东南亚求助案

香港保安局副局长卓孝业说，今年1月至今，该局共接获23名涉被诱骗至东南亚国家的港人求助个案。

近日屡传有多名港人被诱骗到东南亚国家，被迫从事诈骗等不法行为，以及遭受不人道待遇等，事件引起社会高度关注。

卓孝业星期五（8月19日）在香港电台节目《千禧年代》上说，今年1月至今，该局共接获23名涉被诱骗至东南亚国家的港人求助个案，包括星期四（8月18日）收到的三起个案，一人身处泰国，两人在柬埔寨，均涉及求职骗案。他们一直与家人保持联络，报称暂时安全，但人身自由受限。连同早前报称被禁锢在缅甸的港人，至今仍未确实掌握11人的位置。

卓孝业说，该局最早今年1月接获求助案，首四个月已涉及五人，全数已回港，有个案早于去年9月已从香港出发。大部份个案经互联网或社交媒体收到求职广告，涉及赌场、网上代购、推销、协助开设银行户口供集团使用等，集团会利用网上软件与受害人通讯，向他们发出电子机票，受害人自行乘飞机到当地会合，之后会被送往某些地点，限制活动从事网上诈编。

卓孝业续称，据已返港人士透露，他们到当地之后，会被要求以电话或网上进行诈骗，如服从集团指示工作，不会有问题，但当业绩不理想，或拒绝听从，会被殴打及虐待等，受害人要达到指定金额才能“赎身”，否则要家人补付金。曾有个案的亲友已汇款，但因没付全额，个案仍未能回港。

卓孝业说，保安局已联同警务处及入境处成立联合专责小组，入境处会联同中国驻当地大使馆和领馆协助港人离港，警队联络国际刑警与当地执法机关调查，有组织罪案及三合会调查科（O记）会一并调查所有相关案件，并追查香港是否有相关代理人。