中国石油据报拟将销售业务分拆上市

知情人士透露，中国最大的油气供应商中国石油天然气股份有限公司，在油价今年初升至高位的背景下，正考虑将销售业务分拆上市。

彭博社引述不愿具名的知情人士报道，中国石油天然气股份有限公司的母公司中国石油集团正与一些外部顾问就此事进行商讨。前述销售业务包括成品油销售及遍布全中国的加油站网络等子业务，年收入超过2万亿元人民币（下同，约4072万新元）。

知情人士并称，油价今年上半年大涨促使中国石油考虑将销售板块的价值变现，但此项考虑尚在非常初步阶段，且由于业务结构复杂目前未形成任何最终决定。目前也不清楚拆分涉及的具体资产范围。

中国石油集团发言人对此不予置评。中国石油天然气股份有限公司未立即回复彭博新闻的置评请求。

作为一体化油气能源巨头，在下游成品油批发销售业务之外，中国石油还拥有庞大的上游油气勘探开采、中游炼油与化工及天然气与管道业务。

根据中国石油2021年度报告，中国石油天然气股份有限公司2021年销售业务的收入达到2.17万亿元人民币，较上年增长45%，实现经营利润132.77亿元人民币。

年报并显示，中国石油当年共销售汽油、煤油、柴油1.6亿吨，其中国内销售汽油、煤油、柴油1.1亿吨，运营加油站数量达到2.28万座。

中国石油在香港和上海上市的股票星期五（8月19日）双双高开。截至今早10时20分，中国石油港股股价上涨2.67%，为三周以来最大涨幅；上海股价也上涨1.4%。