秦刚批评美行政部门未尽力阻止佩洛西访台

中国驻美大使秦刚说，美国众议院议长佩洛西窜访台湾是鲁莽的挑衅之举，是对美台实质关系的升级。美国行政部门没有尽力阻止她访台。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚星期二（8月16日）接受半岛电视台英文频道“底线”（The Bottom Line）栏目专访，重点就台湾问题、中美关系回答提问。上述采访内容于星期四（8月18日）播出。

秦刚在专访中说：“我们观察了佩洛西访台的言论，这不是非官方访问。她在抵台后发表的声明中讲得很清楚，她的访问是官方性质的。她本人也不是普通人，而是美国政府三号人物，具有高度政治敏感性。因此，佩洛西赴台活动，宣称美国和蔡英文当局站在一起，而蔡英文所属的民进党把谋求‘台独’明确写入了党纲，美方这就是在为‘台独’分裂势力撑腰打气。”

秦刚强调，国会是美国政府的一部分，有义务遵守和履行美国的外交政策。任何国家都只有一套外交政策。总不能行政部门有一套，国会另有一套。“我们对已经发生的事态强烈不满，认为美国行政部门没有为劝阻她窜访尽力。”

秦刚也在专访中对中美关系的现状和中美之间的互信程度表达担忧。

他说，中美关系的现状非常令人担忧，正在走下坡路。这是因为中国被误解误判，中美关系被恐惧而非共同利益和共同责任驱动。“我认为是时候把常识、共同利益和共同责任重新放到中美关系的中心位置了。分歧不应成为对抗的借口，也不应把我们引向对抗冲突的错误道路。”

秦刚表示，也很担心中美之间的互信程度，并认为出现这种状态是因为中国被视为挑战，因为美国国内“中国恐惧症”泛滥。

他说，将对方视为朋友或伙伴还是将其视为威胁或挑战，是完全不同的。那么如何恢复互信呢？需要回到最本源的东西，即美方应公正客观地看待中国的发展意图，牢记两国共同利益和责任远大于分歧。不应让差异或分歧阻碍双边关系发展，成为对抗和敌视的理由。