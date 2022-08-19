网信办：将指导督促滴滴公司切实做好整改工作

中国国家互联网信息办公室称，将指导督促滴滴公司切实做好相应整改工作，消除安全风险隐患。

据中国网报道，中共中央宣传部星期五（8月19日）上午举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。

网信办网络安全协调局局长孙蔚敏在发布会上说，去年7月，为防范国家数据安全风险、维护国家安全、保障公共利益，依据国家安全法和网络安全法，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》对滴滴出行实施了网络安全审查。

孙蔚敏说，下一步，中央网信办将指导督促滴滴公司切实做好相应整改工作，消除安全风险隐患。

孙蔚敏说，网信办将加大对网络安全、数据安全、个人信息保护等领域的执法力度，依法处置危害国家网络安全、数据安全、侵害公民个人信息等违法行为，切实维护国家网络安全、数据安全和社会公共利益，有力保障广大人民群众合法权益。

滴滴去年6月在纽约上市后，同时受到中美两国安全部门和监管机构施压，市值一度缩水80％。中国官方随即加强对科技行业监管。

网信办今年7月21日宣布，滴滴违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的行为“事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣”，对它处以80.26亿元人民币（16.5亿新元）罚款。有分析认为，这笔超出市场预期的罚金，标志着官方对滴滴历时一年的调查尘埃落定。