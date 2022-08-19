“明天系”实控人肖建华一审获刑13年

中国法院星期五（8月19日）裁定，明天控股实际控制人肖建华数罪并罚，被判有期徒刑13年，外加罚款650万元人民币（132万新元）。

上海第一中级人民法院在微信公众号公布，上海市第一中级人民法院当天对明天控股和肖建华犯非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪一案，进行公开宣判，对被告单位明天控股数罪并罚，决定执行罚金人民币550.3亿元；对被告人肖建华数罪并罚，决定执行有期徒刑13年，并处罚金人民币650万元；对被告单位明天控股和被告人肖建华在上述犯罪中的违法所得及其孳息予以追缴，不足部分责令退赔。

法院在7月4日对上海市人民检察院第一分院指控明天控股和肖建华犯非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪一案进行了公开开庭审理。

明天控股、肖建华被指自2004年起，违反国家金融管理法律和监管规定，采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段，实际控制新时代信托股份有限公司、天安财产保险股份有限公司、天安（贵州省）互联网金融资产交易中心股份有限公司、包商银行股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司等多家金融机构和互联网金融平台。

从2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建华以实际控制的多家公司作为融资和担保主体，承诺还本付息，操控新时代信托、天安财险、天安金交中心分别发售主动管理类集合资金信托产品、超出发售比例和销售规模销售投资型保险产品、发售个人端及法人端理财产品，向社会公众非法吸收资金共计人民币3116亿余元。

从2012年7月至2017年1月，明天控股、肖建华也被指操控包商银行对明天控股的虚假融资项目不开展实质审核，违反商业银行法等法律法规对银行开展业务的规定，违背银行与客户约定，通过直接或间接购买信托、资管计划的方式将存款、理财资金等银行客户资金及受托财产转移至明天控股支配使用，擅自运用客户资金及受托财产共计人民币1486亿余元。

此外，从2013年11月至2017年1月，明天控股、肖建华被指操控华夏人寿、天安人寿、易安财险对明天控股设立的虚假融资项目不开展实质审核，违反保险法等法律法规对保险公司资金运用的规定，通过直接或间接购买信托计划的方式将保险资金转移至明天控股支配使用，违法运用资金共计人民币1909亿余元。

明天控股也被指将上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。案发后，明天控股及肖建华通过变卖资产、境外资金回流等方式，归还了部分违法所得。

从2001年至2021年，明天控股、肖建华也为逃避金融监管及谋取其他不正当利益，向多名国家工作人员（另案处理）行贿股份、房产、现金等财物，共计折合人民币6.8亿余元。

法院认为，明天控股、肖建华的行为构成非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪，依法应当数罪并罚。明天控股、肖建华的犯罪行为严重破坏金融管理秩序，严重危害国家金融安全，严重侵害国家工作人员的职务廉洁性，应依法严惩。明天控股、肖建华具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节，肖建华还具有立功表现，依法可以从宽处罚。上海市第一中级人民法院根据被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，作出上述判决。

今年50岁的肖建华在中国出生，持有加拿大国籍。消息人士称，肖建华在2017年1月从香港四季酒店被带到中国大陆，随后就被关押至今。

美国《华尔街日报》报道称，肖建华被突然带回大陆，相信与2015年中国股市被操控进而暴跌有关。自那之后，中国政府开始针对资本家展开反腐运动，肖建华就是其中一个目标。

肖建华是中国金融资本集团“明天系”的实际控制人，业务横跨银行、保险和投资基金等领域，在失联前，被认为与中国政界关系密切，曾担任政府高层的投资顾问。

根据公开信息，“明天系”至少掌管九家上市公司，持股金融机构达44家。肖建华失联时身家估计达50亿美元（69亿新元）。

在肖建华被带到大陆后，“明天系”旗下九家公司，在2020年被中国银保监会和证监会接管。