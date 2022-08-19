台指挥中心评估10月初有望开放边境

台湾总统蔡英文星期五（8月19日）出席台北国际观光博览会开幕仪式致辞时说，当前是时候为重新争取国际旅客赴台做好准备，已请行政院仔细评估开放边境时程表。台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜19日在疫情记者上说，他们预估奥密克戎BA.5变异株疫情将在9月底、10月初达到高峰，如果届时疫情规模不大，可提前考虑（开放边境）问题。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，王必胜说，星期四（18日）已收到观光局送来的相关指引，目前在检视中，如果有问题会再和观光局进行讨论。他感谢谢谢观光局，并说这是未来开放边境、旅游的预备动作。

据悉，旅行业办理出入境团体旅客操作指引草案采通案性规范，明订出入境旅客以及导游领队人员都要施打疫苗追加剂，PCR检疫规定配合最新防疫政策。旅行业须留意旅客健康状况，并要准备口罩和酒精，且需遵守量测体温等规定，旅行团需团进团出、不能脱队。旅客来台后需全程配戴口罩，用餐时可拿下口罩，并劝导尽量不要交谈。

王必胜说，指引中有很多内容，但尚未定案，目前正在研讨中，若有定案会请观光局说明。边境拟定计划目前尚未有时间表，需要按疫情发展做决定，并遵照总统蔡英文跟行政院指示，前提是兼顾防疫、经济、观光，指挥中心会拟定边境开放计划，之后根据现况疫情状况，还有风险评估逐步实施，并走稳健开放路，毕竟指挥中心最希望所有民众回到完全正常生活，开放观光也是其中一部分。

他说，开放边境不能说时间表，而是一步步开放，不是时间到什么都不管，例如先解除“3+4”（三天居家检疫+四天自主防疫）、自主防疫放宽至在家一人一室、看防疫旅馆量能、放宽入境上限，再考虑开放团进团出，接下来“0+7”（免去居家检疫+七天自主防疫）等，都需要时间。而且眼前遇到奥密克戎BA.5变异株疫情，指挥中心还是要观察疫情的严重程度、持续时间。若这波疫情过了，“我想开放脚步可以快一点”。

针对奥密克戎BA.5变异株疫情高峰过后，是否9月底、10月初有望开放边境？王必胜说，“没错”，指挥中心预估BA.5疫情高峰在9月底、10月初，除了高峰，也会考虑疫情规模；若疫情规模不大，可以提前考虑这些（开放边境）问题，但现在无法确定。

此外，台湾采购的首批辉瑞/BNT幼童冠病疫苗，19日上午运抵桃园国际机场，共127.68万剂，预计8月26日完成封缄检验，8月27日起配送各县市政府，提供给六个月至4岁幼儿基础剂接种使用。这批疫苗有效期至2023年4月30日。

指挥中心发言人庄人祥说，各县市27日当天中午前就会收到疫苗，如果安排顺利，有机会在27日开打。