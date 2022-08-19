九名港人暴动罪成判囚40至52个月

九名港人因在反修例期间犯下暴动罪，被法院判刑40至52个月不等。

据香港中通社报道，2019年反修例期间，有大批示威者8月11日在香港尖沙咀警署外弥敦道一带集结，向警署投掷汽油弹及其他物件，令一名警员下肢烧伤。警方当日拘捕多人，其中九名男女被控暴动罪成，星期五（8月19日）在区域法院判刑。

九名被告依次是李颖淇、15岁男童X、廖伟明、庄嘉灏、聂嘉宝、黄千溥、罗后成、潘冠雄及罗汉铭。除一名未成年的被告被判入教导所外，其余八人被判监3年4个月至4年2个月。罗汉铭另被控一项无牌藏有弹药罪罪成，加监两个月，总刑期4年4个月。

九名被告中李颖淇及聂嘉宝早前已认罪，其余七人经审讯后被裁定罪成。法官王诗丽指，被告当日身穿黑衣或深色衣服，配有眼罩、口罩、手套、生理盐水等装备，互相壮大声势、鼓励及支持作出破坏社会安宁行为，明显是有备而来。众被告目无法纪，挑战警方权威和法治，示威活动规模大且严重，导致交通严重瘫痪、店铺停业，示威者人数远超当日在场执勤的警员人数，增加执法难度。

法官提到，考虑其中一被告案发时未成年，相信是入世未深而犯案，因此判入教导所。至于其余成年的被告，案件情节严重，判监是唯一选项，决定以4年2个月为量刑起点。