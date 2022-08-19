海南三亚疫情出现好转迹象 逾10万游客有序离岛

海南省三亚市的冠病疫情出现好转迹象，三轮核酸检测检出的阳性人数连续呈现下降趋势。

据中国央视网报道，海南省疫情防控指挥部星期五（8月19日）在疫情防控新闻发布会上通报，8月15日至17日，三亚市疫情出现好转迹象，三轮核酸检测检出的阳性人数连续呈现下降趋势，波及范围和涉及人口也下降；新增报告感染者中，高风险区人群检出阳性数持续下降，集中隔离点检出阳性比例逐步上升。

据通报，从全省范围来看，8月18日，海南省新增441例本土确诊病例和1058例本土无症状感染者。441例本土确诊病例中，169例在闭环隔离管控中发现，232例在相关风险人群核酸筛查中发现，40例为无症状感染者转归确诊病例。1058例本土无症状感染者中，548例在闭环隔离管控中发现，510例在相关风险人群核酸筛查中发现。

通报称，海南全省疫情蔓延势头得到遏制，疫情总体可控，呈稳中向好趋势。超过10万游客有序离岛，疫情防控取得实质性进展，攻坚行动已取得明显成效。

通报称，8月18日，海口美兰机场和三亚凤凰机场执飞出港航班141架次，港口执行出港船舶三班，累计运送旅客离岛2万1018人。其中，海口美兰机场执飞出港航班102架次、运送旅客离岛1万3536人；三亚凤凰机场执飞出港航班39架次，运送旅客离岛5414人；港口运送旅客离岛2068人、自驾车辆480辆。

8月9日至18日，海口美兰机场和三亚凤凰机场共执飞出港航班756架次，港口共执行出港船舶13班，共计运送旅客离岛11万6801人。其中海口美兰机场执飞出港航班534架次，运送旅客离岛7万4326人；三亚凤凰机场执飞出港航班222架次，运送旅客离岛3万4677人；港口运送旅客离岛7808人、自驾车辆1909辆。