中国鄱阳湖创进入低枯水期最早纪录

中国最大淡水湖鄱阳湖星期五（8月19日）提前进入低枯水期，创下71年以来最早进入低枯水期的纪录。

中新社引述江西省水文监测中心消息报道，19日上午4时，鄱阳湖代表站星子站水位退至9.99米，为1951年有纪录以来同期最低水位，鄱阳湖提前进入低枯水期，继8月6日最早进入低水期（12米以下）后，鄱阳湖再次刷新最早进入低枯水期（10米以下）纪录。

数据显示，受持续高温少雨和长江来水偏少共同影响，鄱阳湖水位快速下降，8月6日提前进入低水期。8月19日上午4时，鄱阳湖星子站水位退至9.99米，提前进入低枯水期，从12米退至10米，仅用13天。6月23日以来，鄱阳湖星子站水位57天内下降9.44米，日均退幅0.17米，日最大退幅0.33米（8月5日）。

江西省水文监测中心说，2022年成为1951年有记录以来最早进入低枯水期的年份，较原最早出现年份（2006年9月28日）提前40天，较1951年至2002年平均出现时间提前105天，较2003年至2021年平均出现时间提前78天。

根据气象预测，未来一周江西省仍以高温少雨天气为主，加之长江流域来水正常偏少，鄱阳湖水位仍将持续走低。江西水利部门建议关注鄱阳湖水位快速下降对湖区生活生产生态带来的较为严重影响，做好提水用水管理及抗旱保水工作。