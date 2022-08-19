台警政署长证实42帮派组织涉诱骗台人到海外

台湾警政署长黄明昭证实，有42个帮派组织涉及诱骗台湾民众到海外。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，近来台湾民众受骗前往柬埔寨等国的人口贩运案件层出不穷，台湾警政署长黄明昭星期五（8月19日）上午与高检署检察长张斗辉在警政署共同召开记者会，说明柬埔寨等国人口贩运侦办现况。

黄明昭证实目前已接获420件报案，都已报请地检署指挥侦办。初步了解这些人口贩运集团都由台湾几大帮派组成，其中以竹联帮最多，另有各地的“组合份子”，目前初步掌握涉及42个帮派组织，将厘清他们是否都牵扯人口贩运案件。

黄明昭说，近期台湾民众求职被骗到海外工作，遭受暴力、拘禁或人口贩运等犯罪行为，经查缉发现多起案件均与台湾人口贩运及诈骗集团具有重大关联。警方将所有案件均视同重大刑案侦办并管制进度，经过积极查访，目前主动发掘疑似被害人208位。

警政署统计，截至19日为止，各地警察局总计受理报案420件，其中46人在政府与各界努力下已平安返台。航警局在机场针对东南亚班机进行宣导，成功拦查劝阻28人。近日侦破人口贩运案件20件67人中，22人裁定羁押，其中四件五人具有帮派背景。

黄明昭说，为营救受困海外台湾民众，及清剿黑道帮派与当地不法分子，台湾以公私协力方式与美国联邦调查局、国土安全部及泰国警方单位陆续向柬国警方协请侦办，共同打击跨境人口贩运犯罪，同时结合当地台商、宗教团体，非政府组织等多方管道，进行人道救援工作。

他说，目前案件发生猖獗的柬国控制被害人的各园区，已知有多国国民受害，包括中国大陆、泰国、马来西亚、新加坡及香港等地，已成为全球瞩目的国际事件，柬国应重视处理。

除呼吁柬埔寨重视处理上述诈骗事件外，黄明昭还提醒台湾民众透过网络赴境外求职时，应该多方谨慎查证，留意诈骗话术及不合理的薪资待遇，避免遭受暴力、限制自由或人口贩运等不法情事。