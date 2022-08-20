中国国务院建立优化生育政策工作联席会议制度

面对人口负增长压力，中国国务院决定国务院优化生育政策工作部际联席会议制度，进一步加强对优化生育政策工作的组织领导。

据中国政府网星期五（8月19日）发布的消息，中国国务院已同意国家卫健委的请示，建立国务院优化生育政策工作部际联席会议制度。中国国家卫生和计划生育委员会计划生育兼职委员制度同时撤销。

据国务院办公厅发布的《国务院优化生育政策工作部际联席会议制度》，建立联席会议制度是为了进一步加强对优化生育政策工作的组织领导，强化统筹协调。

联席会议制度的主要职能是贯彻落实中共中央、国务院关于优化生育政策工作的重大决策部署；统筹协调全国优化生育政策工作，研究并推进实施重大政策措施；指导、督促、检查有关政策措施的落实；完成党中央、国务院交办的其他事项。

联席会议由国家卫健委、外交部、国家发展改革委、教育部等26个党政部门和单位组成，国家卫健委为牵头单位。

联席会议设召集人一人，由国务院分管卫生健康工作的领导人担任；设副召集人两人，由国家卫健委主要负责人和协助分管卫生健康工作的国务院副秘书长担任；各成员单位有关负责人为联席会议成员。

联席会议办公室设在国家卫健委，主要承担联席会议组织联络和协调等日常工作。办公室主任由国家卫健委分管优化生育政策工作的负责人兼任。

联席会议要求各成员单位按照职责分工，积极研究优化生育政策工作的有关问题，制定相关配套政策措施或提出政策建议；认真落实联席会议确定的工作任务和议定事项；加强沟通，密切协作，相互支持，形成合力，充分发挥联席会议作用。

联席会议首任召集人是中国国务院副总理孙春兰，副召集人为国家卫健委主任马晓伟及国务院副秘书长孟扬。