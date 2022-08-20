连续周五发布 河南再有金融系统官员被查

河南省纪委监委网站星期五（8月19日）发布消息，河南省农信联社原党委书记、理事长王勇，涉嫌严重违纪违法被查。

据微信公众号“长安街知事”报道，河南农信联社近年已有三任理事长被查，而王勇的老部下、曾任副主任的关奇峰也于半个多月前落马。

王勇出生于1963年1月，河南镇平人，曾在河南省商务厅、漯河市、省社科院工作，2019年2月任河南省农信联社党委书记、理事长。

王勇于去年8月转岗河南省政协，至此番被查刚一年。官方报道显示，他最后一次公开露面是在8月3日，当时他参加了河南省政协民族和宗教委员会召开的会议。

王勇的老部下、曾任河南省农信联社副主任的关奇峰，已于8月5日落马，关奇峰于2009年6月至2020年6月担任该职务，后获聘河南省政府参事。

包括王勇在内，河南农信社联近年来已有三任理事长落马。前面两人分别是杨玲和鲁轶，其中杨玲因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被判刑16年，鲁轶被控受贿及滥用职权。

从今年7月底至今，河南金融系统已有多名官员在星期五被宣布接受审查调查，包括：7月29日，中国银保监会河南监管局非银二处处长郭琴、开封监管分局局长夏军，中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺被查；8月5日，河南省农信联社原副主任关奇峰、中国银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军被查；8月12日，中国银保监会河南监管局政策法规处处长蒋红华，案件稽查处副处长杜其文被查。

