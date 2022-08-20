日外长：日中领导人或于秋天举行峰会

日本外交部长林芳正星期五（8月19日）透露，日本和中国高层正在安排日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平在秋天举行峰会，以期能在纪念两国外交关系正常化50周年之际改善关系。

林芳正星期五在接受日本经济新闻社访问时透露上述消息。他说，日中两国将就峰会的细节进行讨论，包括两国领导人将以怎样的形式举行会谈。

他说，两国领导人的会晤更有可能在接下来的几个月内以线上方式进行，但也有可能在第三国见面，如今年11月在印尼举行二十国集团峰会期间会面。

林芳正也示意，目前两国领导人在中国或日本会晤的可能性不大。报道称，中国大陆近期加紧在台湾海峡开展军事演习，早前大陆的五枚弹道导弹还落入了日本的专属经济区，引来了日本国内舆论的反弹，令岸田文雄前往中国大陆进行正式访问的想法在国内遇到了阻力。

林芳正在受访时谴责了中国大陆的举动，但也称，“在这样的时候，沟通是关键”。他表示，希望台湾议题能够通过对话和平解决。

他强调，日本始终对两国对话持开放态度，并呼吁双方努力发展建设性和稳定的关系。

林芳正说：“我们将在需要的时候坚持自己的立场，并敦促（中国大陆）采取负责任的行动。我们也将（与中国大陆）合作应对我们的共同挑战。”

报道称，岸田文雄与习近平自2021年10月以来还没有进行过对话。习近平上一次与日本领导人的面对面会晤是在2019年12月，当时习近平与已故日本前首相安倍晋三见面。但在岸田文雄尝试转向“新时代现实主义外交”之际，岸田认为，稳定的中日关系将是一个优先事项。

中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪星期三（8月17日）才与日本国家安全保障局长秋叶刚男，在天津举行了七小时的会谈，两人同意继续就建立建设性和稳定的双边关系进行会谈。

有学者分析，中日高层会选择在美国众议院议长佩洛西访台两周后举行会对面会谈，完全是因为两国都有需求、有意愿改善双方的关系。