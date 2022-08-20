美媒：习近平9月或出访中亚与普京会面

消息人士透露，中国国家主席习近平正准备在9月到访中亚，并在出席上海合作组织年度峰会期间与俄罗斯总统普京和其他领导人会面。

据美国《华尔街日报》报道，上海合作组织年度峰会将于今年9月15日至16日在乌兹别克斯坦的撒马尔罕市举行。参与峰会筹备的消息人士称，中国政府本周发出了习近平可能会亲自出席峰会的信号，与出席峰会的各国领导人会面，但这项计划仍可能生变。

消息人士还称，中国政府准备在峰会期间，与巴基斯坦、印度和土耳其领导人举行双边会议，这些国家的领导人也计划出席峰会。

一些消息人士透露，在美国众议院议长佩洛西8月初闪电访台后，中国大陆官方才临时安排习近平这次的中亚之行。北京担忧，台湾问题加剧了北京与华盛顿的紧张关系，可能将导致意外的军事冲突。

中国官员称，习近平此次的中亚出行将释放，北京希望与非美国盟友的国家建立更紧密安全关系的信号，以作为对抗西方遏制中国的堡垒。

中国外交部、克里姆林宫、乌兹别克斯坦外交部和上海合作组织没有立即回应置评请求。俄罗斯国营的塔斯社6月曾报道，普京也将出席峰会，但没有提到普京将与习近平会晤。

一些上海合作组织成员国的外交官预计，习近平将会出席峰会，但还没决定将亲自出席或以线上方式出席。

习近平自2020年1月出访缅甸后就没再踏出国门，最近一次离开中国大陆是6月30日与7月1日到访香港出席回归庆典。

《华尔街日报》早前报道，习近平计划在今年11月前往印尼峇厘岛出席二十国集团峰会，并可能将与美国总统拜登和普京等大国领导人实体会面。

报道称，如果习近平在与拜登会面前就与普京见面，将释放出北京致力于建立强有力中俄关系的信号。

此外，若习近平的中亚之行成行，也能帮助缓解中国和印度之间的紧张关系。中国和印度长年以来在喜马拉雅山脉的边界争议上发生多次冲突。近期，两国政府还因一艘中国科考船“远望5号”本月在斯里兰卡港口的停靠问题发生争执。