河南下周一开展第六轮村镇银行垫付工作

中国河南省村镇银行垫付工作持续开展中，河南银保监局将于下周一（8月22日）开展第六轮垫付工作。

河南省地方金融监管局网站星期五（8月19日）发布通知，宣布从8月22日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额35万元（人民币，下同，约7万1400元）至40万元的开始垫付。

通知称，35万元金额以下的客户继续垫付。

河南早前发生村镇银行弊案，事件起源于河南多家村镇银行4月18日以系统维护为由，无预警关闭存户线上提款与转账的功能，超过千名存户6月一度发现健康码无故变红码，因此遭到隔离，无法前往郑州维权。出现取款难现象的主要是河南、安徽五家村镇银行。

自7月11日以来，河南、安徽先后分别对5万元以下、5万至10万元、10万至15万元、15万至25万元、25万元至35万元的涉事村镇银行储户实施垫付。截至8月11日晚，已累计垫付43万6000户、180.4亿元，客户、资金垫付率分别为69.6%、66%。

此外，集中了多家出事村镇银行的河南省，今年以来有多名金融监管系统官员被查。河南省纪委监委网站星期五再发布消息，河南省农信联社原党委书记、理事长王勇，涉嫌严重违纪违法被查。