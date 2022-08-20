中国大陆新增2169例感染者 三亚市疫情放缓

中国大陆星期五（8月19日）通报2169起本土感染者病例，其中疫情重灾区海南省三亚市疫情出现放缓迹象，中国国务院副总理孙春兰要求三亚市社区管控拧紧“水龙头”，彻底阻断传播链条。

中国国家卫生健康委员会通报，中国大陆星期五新增578起本土确诊病例、1591名无症状感染者，其中海南省通报1201起本土阳性病例，占总病例一半以上。

海南省三亚市则新增360起确诊病例和509名无症状感染者，病例有放缓迹象。

综合新华社、澎湃新闻、央视新闻等报道，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰连日在海南调研指导疫情防控工作，深入三亚、乐东、陵水等地隔离点、封控小区等实地了解指挥体系、隔离转运、隔离资源等情况。

孙春兰强调，要坚持“四早”“四应四尽”，加密核酸筛查快速发现传染源，备足方舱、隔离资源保证转运收治日清日结，严格社区管控拧紧“水龙头”，彻底阻断传播链条。

她说，三亚市疫情扩散势头得到有效遏制，海南疫情较重六个重点市县呈下降趋势，陵水、临高已实现社会面清零，全省疫情稳中向好，但防控基础仍不稳固。要优化核酸检测策略，聚焦重点小区和人群，尽快筛干捞净风险人员；严防疫情出现新的暴发点，对高风险小区提级管控。

另一疫情重灾区新疆星期五则新增五起本土确诊病例和184名本土无症状感染者。本土确诊病例分布在乌鲁木齐市高新区、巴州库尔勒市和哈密市伊州区。有鉴于疫情未见放缓迹象，新疆自治区政府星期五宣布乌鲁木齐市静态管理措施延长三天。

新疆卫健委党组成员胡志春星期五称，目前，新疆疫情形势复杂严峻，每日报告感染者数量仍处高位，社区传播扩散风险仍然存在。

落实静态管理措施的还有山西省平遥县，当地政府要求全县保持静默状态，非必要不外出，原则上必须居家。火车站、高铁站、高速路口限制人员流动，实行交通管控。

云南省迪庆藏族自治州香格里拉市、维西县、德钦县星期五晚起也相继发布疫情防控紧急通告，开展区域核酸检测，所有人员非必要不出市（县）。

另一方面，江西省鹰潭市纪委市监委发出通报，以疫情防控不力为由，问责贵溪市委常委、市政府党组成员、贵溪市疫情防控应急领导小组常务副组长韦群娥等一批干部及公职人员。