台拟立法管制网络言论 引强烈争议后急喊停

台湾“国家通讯委员会”（NCC）近期希望立法管治违法内容在数字平台扩散，但遭到台湾舆论强烈抨击，引发损害言论自由疑虑，NCC已紧急喊停相关立法程序。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾NCC在6月底公布《数位中介服务法》草案，星期四（8月18日）举行《数位中介服务法》草案第三次公听会。

然而，台湾数字平台业者担心相关法案将侵害言论自由、影响产业发展，实务上也难以遵循。台湾舆论也强烈抨击相关法案侵害言论自由，过于放大台湾行政机构的权力，有过度执法疑虑。

引发强烈争议后，NCC星期五（8月19日）晚临时宣布，暂缓办理原定于8月25日举行的草案公听会，待各界意见厘清后再进行办理。

NCC称，当局于8月11日、16日和18日公开举行的三场说明会，搜集的各界意见所涉议题层面多元，目前仍需要时间进行充分研析与讨论，并再行检讨以提升草案品质后，再行对外沟通，因此决定暂缓办理。

台湾行政院长苏贞昌星期五出席活动受访时说，言论自由是台湾坚持的价值，但民众也深受假信息迫害，如何在实务作业上做到最好，需要各方多沟通。他说，如果在实务面、操作面还有不及，或者需要再沟通部分，请相关部会要积极沟通，必须等到大家都能接受时，再继续进行。

据悉，由于法案争议过大，行政院评估这项立法送到立法院恐怕难以推动。行政院官员受访时说，苏贞昌的意思已经很清楚，《数位中介服务法》就是要踩刹车，待各界同意才实施。

台湾在野国民党批评，上述法案规定，由“假信息最大来源”的台湾行政部门来作为假信息判断机制，让行政权凌驾于司法权和立法权之上，有损言论自由。中广董事长赵少康则批评，台湾总统蔡英文尝试纳管面簿等社群平台，要推行“数位一言堂”，是史上最恶法。

台湾网络暨电子商务产业发展协会（TiEA）、台湾数字媒体应用暨行销协会（DMA）、台湾数字平台经济协会（DEAT）星期五也发表连署声明指出，仓促立法有失明确性原则，应考量数字产业多元样态差异性；应评估比例原则，避免过度执法侵害言论自由；应以鼓励数字产业发展精神为主，法治监理为辅；专责机构应维持独立与公平性；应使境内外业者遵法一致；应兼顾数字治理与台湾发展平衡。

