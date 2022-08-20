港商经局长：若疫情受控检疫仍有放宽空间

香港商务及经济发展局局长丘应桦星期六（8月20日）说，香港政府的防疫政策需要在商界声音与维护市民健康安全之间取得平衡。如果香港疫情持续放缓，防疫措施仍有放宽空间。

综合《星岛日报》和香港电台报道，丘应桦星期六在香港电台节目《星期六问责》上受访时说，对于抵港人士的检疫安排从七天酒店隔离期缩短至三天，许多商界人士表示欢迎，抵港人士也有所增加。

不过他说，相关措施只实行了一个星期，暂时没有最新数据，仍需要时间对此次的放宽进行检视。他强调，香港的防疫政策要务实平衡、有科学支持。如果确诊数字持续下降，香港政府还是有空间再放宽防疫措施，但目前香港疫情仍反复不定，仍须小心。

被问到会展业要求针对业界再放宽防疫限制，丘应桦则说，港府小组正研究方案，检视能否再调整，商经局希望有足够数据作适当决定。他表示，相信只要疫情放缓，在取消检疫限制后，已转到其他地区举办的展览，会在明年重回香港。

丘应桦提到，以往有外媒对香港有负面报道，但外国商会不清楚香港实际环境，所以港府未来工作要“讲好香港故事”，透过多个香港驻外地的经贸办，解释香港营商环境，重申香港有优势，对外商有吸引力。港府也会透过外访，接触外国商会及政府。

丘应桦续称，港府也可透过软实力，包括以中华传统文化推广香港，从教育着手，吸引外地学生来港发展。香港也需要发展“多方面经济体”贸易 ，不能只靠与欧美国家合作，亚细安国家在香港的投资也持续强劲、投资量在增加，港府也将加强与亚细安国家的合作关系。