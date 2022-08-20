中国未来一周面临汛情旱情叠加形势

中国水利部预计，未来一周中国将面临汛情、旱情叠加的严峻形势。

中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英星期五（8月19日）在主持专题会商时指出，从旱情看，长江中下游和洞庭湖、鄱阳湖地区旱情仍将持续发展。

从汛情看，松花江及第二松花江，海河流域部分水系，黄河上中游地区特别是内蒙古河段和北干流上段、渭河，海南及西江流域沿海诸河等将有较强降雨过程，发生洪水的可能性较大。

李国英强调，要高度重视汛情、旱情叠加的严峻形势，加强风险研判和预警预报，紧盯薄弱环节，提前查漏补缺，强化责任落实，坚决打赢防汛抗旱两场硬仗。

她要求，全力以赴做好抗旱工作，精准掌握旱区人员饮水以及大牲畜、规模化养殖饮用水困难情况，提前有针对性地采取保供水措施；以确保旱区群众饮水安全、保障大中型灌区引水灌溉为目标，实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度”专项行动，精细调度以三峡水库为核心的长江上游水库群、洞庭湖“四水”水库群、鄱阳湖“五河”水库群，滚动跟踪补水演进过程，精准对接城镇和灌区取用水。

李国英还要求，要抓好局地强降雨导致的山洪灾害防御，进一步完善预报预警信息“贯通到底”和信息反馈机制；强化黄河上中游地区淤地坝防垮坝和中小河流洪水防御措施；加强台风路径、影响范围、降雨等监测分析研判，提前做好防范应对预案；统筹考虑后汛期水库调度运用，在确保防洪安全前提下，兼顾蓄水，为秋冬季供水提供储备水资源。