小米二季度净利润同比下滑67.1%

受冠病疫情和新业务投入等因素影响，小米今年二季度营收和净利润出现明显下滑，其中净利润同比下降67.1%。

据澎湃新闻报道，小米集团星期五（8月19日）发布截至今年6月30日的第二季度财报。财报显示，小米集团第二季度营收701.7亿元（人民币，下同，143.20亿新元），同比下降20.1%；经调整净利润20.81亿元，同比下降67.1%。

小米总裁王翔在电话会议中回应了营收和利润下滑的问题。他说，小米二季度业绩波动主要因全球多个市场通胀，加上大陆疫情反复，致使消费疲软，影响了收入。 他提到，今年二季度小米在“618”大促活动采取降价促销，为利润带来压力。

小米集团CFO林世伟认为，小米的利润波动还受到新业务投入的影响，二季度新业务投入达6.11亿元。

财报还显示，小米二季度智能手机分部收入同比减少28.5%至423亿元，主要是由于智能手机出货量减少所致；智能手机出货量同比减少26.2%至3910万台，主要是受到全球宏观经济环境及中国大陆冠病疫情反覆的影响。

此外，中国手机市场的整体低迷也影响了小米的出货量。财报显示，受到全球宏观经济波动、疫情反覆等因素对整体智能手机市场需求的影响延续。

根据Canalys数据，今年二季度全球和中国大陆智能手机大盘出货量同比分别下滑8.9%和10.1%，环比分别下滑7.7%和10.9%。今年第二季度，小米全球智能手机出货量排名保持第三，市占率为13.8%。

不过王翔预计，下半年手机出货量会优于上半年，在疫情稳定的情况下将保持增长趋势，但未来仍存在极大的不确定性。

此外，小米也在电话会议中回应了接受印度政府调查的问题。王翔介绍，小米正在积极应对印度政府的调查，目前并没有拨备的准备，因为小米在印度的业务还在正常进行当中，小米方面已经成功解冻了7亿多美元的被冻结资金。

他提到，小米还有一部分被冻结资金正在交涉中，小米在印度的业务进展和工厂生产也都在正常进行中。小米将认真积极地与印度政府有关部门进行坦诚沟通，同时也通过司法体系进行申诉。