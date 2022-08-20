夏立言或与刘结一会面 绿营批“卖台政党”

正在中国大陆进行访问的国民党副主席夏立言，虽然早前曾强调不会与大陆高官会面或到访北京，但国民党大陆事务部主任林祖嘉称，夏立言计划与国台办主任刘结一等大陆涉台官员会面，被绿营批评是“卖台政党”。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，林祖嘉星期四（8月18日）介绍了夏立言一行人的行程。据他介绍，夏立言一行五人星期六（8月20日）下午在厦门解除隔离后，21日起展开行程，依序与福建、珠三角、长三角地区台商、台眷、台生座谈，并计划安排与刘结一以及曾有过“夏张会”的海协会会长张志军等涉台官员会面。五人预计27日返回台北。

但由于厦门疫情持续升温，林祖嘉说，原本规划21日上午在厦门举办的座谈，可能延到26日从上海回厦门后再召开，或是先缩小规模。国民党消息人士称，夏立言可能在上海与刘结一等官员见面。

针对夏立言会见大陆涉台官员的行程，林祖嘉称：“目前都还在安排中，尚无法确定，如果成行，地点应该会在上海，国台办、海协会都有可能。”

林祖嘉的这番话证实了夏立言很有可能与大陆涉台官员会面，民进党认为，这与国民党早前强调的不会与大陆高官会面的说法不一，因此抨击国民党的说法前后不一。

民进党团干事长林静仪星期五早上在记者会上称，夏立言访团赴大陆明显是国民党主席朱立伦授意，起初称不参与政治性活动，但林祖嘉在隔离时却线上参与2022年两岸关系研讨会，会议中附和坚持“九二共识”。

林静仪强调，政党之间交流原是民主国家很自然的事，现在却是国民党带着全球眼光，到中国大陆表演给全世界看，显示台湾人面对军演威胁也觉得没关系。她还强调：“若国民党不能借此机会表达维护国家主权立场，那很明确，这个政党是个卖台政党。”

对此，国民党回应，外界传闻的任何会面行程，国民党没有回应。任何会面行程，都是以反映台湾人在大陆遭遇的问题，以及农渔民、中小企业等台湾社会各界的心声为主。这是为了在两岸官方对话管道中断情况下，维持两岸和平稳定与经济发展前景，在两岸间维持最低限度的沟通管道。

对于林祖嘉线上参与大陆活动并致词一事，国民党回应说，“九二共识、反对台独是本党既定立场”，林祖嘉坚持“九二共识”“反台独”的说法并未逾越党章等规范，也未损害台湾权益。且该活动属于学术交流活动，并非政治性会见，林祖嘉早在7月就已收到邀请，与此次赴陆行程毫无关联。

国民党强调，任何对话都会坚持以台湾利益为优先，在“中华民国宪法”基础之上，基于党章、党纲的有关规定，与大陆进行有原则的交流。

国民党是在美国众议院议长佩洛西访台引发的大陆围台军演结束的同一天，委派夏立言率团于8月10日出发前往中国大陆访问。随行出访人员包括：国民党大陆事务部主任林祖嘉、副主任邓岱贤、以及智库董事高思博、国民党编审林子玄。

虽然国民党强调行程目的是去大陆关怀台湾民众，不会因为一时的演习就却步，也不会去考虑到选情的问题，但在大陆对台开展联合军演的敏感时机，夏立言的大陆行程遭到绿营的强烈抨击，称国民党是到大陆“卖台”“对不起台湾军人”等。部分蓝营人士也对这趟行程持反对意见，国民党青年军超过10人曾连署反对夏立言前往大陆。

夏立言出发时，国民党曾说此行不具任何官方色彩，不会到访北京、也不会与中共高官见面。但后来夏立言受访时说，如果陆方官员想见面，客随主便并不排斥。朱立伦也说，此行能缓解战争风险，且若大陆突然停掉“两岸经济合作架构协议”（ECFA），台湾会损失重大。

另一方面，台湾《镜周刊》曾爆料，夏立言在出访大陆前，曾向陆委会主委邱太三报备行程将会见全国政协主席汪洋、刘结一和张志军，国民党只是在出发前打“模糊战”。然而，国民党反驳报道消息，称夏立言在向陆委会报备时，“从未提过汪洋”，相关内容都有公文为证。

另还有媒体爆料，邱太三曾劝夏立言应依照原规划的24日、大陆结束军演后才访问大陆。但这则消息遭到陆委会的反驳。陆委会称，之前已针对国民党赴陆一事对外说明，考量大陆对台军演等复合性施压，台湾政府虽没有权限禁止夏立言访陆，但陆委会确实在第一时间就劝阻国民党的访陆行程，强调这不是交流的妥当时机。