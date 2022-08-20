曾被批“诗坛乱象” 贾平凹女儿入选作协拟发展会员名单

中国作家协会公示2022年拟发展会员名单，去年因“屎尿诗”“浅浅体”引发争议的著名作家贾平凹之女贾浅浅，也在名单之列，再度引起舆论关注，有网民质疑作协的会员入选标准。

中国作家协会8月17日公示2022年拟发展会员名单，在994位拟发展会员中，包括电视剧《觉醒年代》编剧及同名小说作者龙平平、知名导演贾樟柯、徐浩峰、著名剧作家刘和平，以及网络文学作家郑怡(笔名关心则乱)、孟醒(言归正传)、任禾(会说话的肘子)等，此前因诗歌文风引发争议的贾浅浅，也出现在名单中。

据作协公示，2022年会员发展工作自2021年12月底启动以来，共收到2875份申请，经审核确认，符合申请条件的申请者共2211人。在征求各团体会员意见和咨询各文学门类专家意见的基础上，作协书记处于8月16日进行审议并投票，拟发展会员994人，将名单予以公示。

名单中引起舆论关注的是贾平凹的女儿贾浅浅。贾浅浅于2018年初出版个人自选诗集《第一百个夜晚》，书中收录130多首诗歌；2020年3月出版诗歌集《椰子里的内陆湖》，其中几首诗出现“屎尿屁”字眼。

微信公号“文学自由谈”去年1月刊发署名唐小林的文章《贾浅浅爆红，凸显诗坛乱象》，指贾浅浅诗歌是“回车键分行写作”“肮脏恶心的垃圾文字”，并称贾浅浅的诗歌与其获得的荣誉不相称，受到赞美更多是沾了其父贾平凹的光。

但当时也有文学界人士和媒体认为该文对贾浅浅的批评并不公正，没有完整地、重点突出地评价贾浅浅的诗歌，而是“断章取义地网织罪状”，“丧失了最起码的评论操守”。

此次作协拟发展会员名单一出，网民再次纷纷质疑贾浅浅的资格，以及作协的会员选择标准，有网民说，“作协本应是文化重要阵地，却沦为腌臜之地”，还有网民讽刺说，“突然觉得自己也是诗人，每天我都在和屎尿屁打交道”。

中国媒体“红星新闻”发布评论文章说，对于贾浅浅入选会员名单没必要急着拍砖，但贾浅浅相比一般作家可能还面临更复杂的局面，即她不仅要“证明自己”，而且要“证明只靠自己”。

文章认为，借这个机会，把关于贾浅浅身上的疑云扫清，把入选会员的标准说清楚，将当代文学的评判标准进行一番普及，或许也可以拉近专业文学和普通读者的距离。

作协目前还未就贾浅浅入选上述名单一事引发的网上舆论作出回应。