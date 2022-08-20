中国教育部：去年中职招生占高中阶段招生数的35%

中国教育部发布报告称，2021年全国设置中等职业学校招生占高中阶段教育招生总数的35%，职业本专科招生人数占全国本专科高校招生数的55%。中职、高职毕业生就业率分别超过95%和90%，专业对口就业率稳定在70%以上。

据澎湃新闻报道，由中国教育部、中国联合国教科文组织全国委员会和天津市人民政府举办的首届世界职业技术教育发展大会星期五（8月19日）在天津开幕。教育部《中国职业教育发展报告（2012-2022年）》同期发布。

《报告》指出，2021年全国设置中等职业学校7294所，招生488.99万人，在校生1311.81万人，分别占高中阶段教育招生总数和在校生总数的35.08%、33.49%。中等职业学校毕业生可以继续接受高等专科、本科和研究生教育。

同时，2021年全国设置高等职业学校1518所(含32所职业本科学校)，招生556.72万人，在校生1603.03万人。职业本专科招生人数和在校生总数分别占全国本专科高校招生数和在校生总数的55.60%、45.85%。

《报告》还指出，中国每年有30万左右的退役军人、下岗待就业人员、农民工和新型职业农民等社会生源接受高等职业教育。同时，职业学校毕业生就业率连续保持高位，中职、高职毕业生就业率分别超过95%和90%，专业对口就业率稳定在70%以上。职业学校毕业生就业岗位遍布高端产业和产业高端，高职毕业生半年后年收入显著高于城乡居民人均可支配收入平均水平。

此外，《报告》提到，中国职业教育主动适应经济结构调整和产业变革，设置1300余种专业和12余万个专业点，覆盖国民经济各领域。近十年累计为各行各业培养输送6100万高素质劳动者和技术技能人才。