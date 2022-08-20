李兰娟：冠病终将回归乙类传染病管理

中国在持续近三年的冠病疫情中一直采取严格管控措施，中国工程院院士、传染病学专家李兰娟接受中国媒体访问时提到，冠病原属乙类传染病，一直按甲类传染病级别管理，相信以后慢慢会回归到乙类传染病类别。

针对冠病超强传播力、较强致病力等特点，中国官方在2020年1月就将其纳入乙类传染病，但采取甲类传染病管理措施。

据中国媒体“极目新闻”发布的短视频采访片段，李兰娟8月19日在中国第五个医师节之际接受访问时说，冠病本来不是甲类传染病，而是乙类传染病，按照甲类传染病管理；今后当它（冠病）不造成严重损害的时候，以后慢慢的相信也会回归到乙类传染病。

另据第一财经报道，李兰娟认为，冠病将在合适的时候回归乙类传染病管理，但从甲类管理向乙类管理转变，需要专家全面评估，结合病毒对人类健康的危害，病毒未来发展趋势，以及病毒对人类经济生活造成的影响等综合分析。

按照《中华人民共和国传染病防治法》规定，中国将传染病分为甲类、乙类、丙类。甲类传染病仅包括霍乱和鼠疫。

乙类包括传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感等25种，丙类包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹等10种。

对于如何解除传染病的甲类控制，《传染病防治法》规定，需由国务院卫生行政部门报经国务院批准后予以公布。