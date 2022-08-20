恩恩父亲递案请求一元赔偿 要求还原真相

台湾首例染疫死亡的两岁幼儿恩恩送医延误事件有了新进展，恩恩父亲星期六（8月20日）称，他的义务律师本月16日已向新北市政府请求政府赔偿1元新台币（0.046新元），希望司法单位协助拼凑完整真相。

据台湾《自由时报》报道，恩恩父亲星期六说，自己的诉求不变，是要求“傲慢的”新北市政府愿意承认错误，还给他们盼望许久的真相和诚挚的道歉。

新北市政府证实已接获诉求，称正在办理中。

恩恩父亲称，新北市政府在本月14日以后就不再回复报告给中央流行疫情指挥中心。他批评，针对恩恩送医过程中最关键的问题，新北市政府完全回避闪躲，不做回复，让他们感到极度失望，但追求真相的日子还没结束。

他还称，恩恩虽然永远地停留在2岁的年纪，但也因此保护了其他小朋友，也因为大家的关心，造成一些改变，和对于确诊就医流程的改进，但整个事件的真相，仍旧被封藏在新北市政府里面，他会继续追求这个真相。

今年4月14日，恩恩的父亲因冠病确诊于新竹隔离，在新北市的恩恩和母亲、五岁的姐姐也确诊发烧，父母分头致电卫生福利部的1922服务专线和新北市119消防局求助。但当时中央发布的指引要求确诊者经卫生单位评估后才能派车送医，导致恩恩81分钟后才送达医院，并于4月17日过世，引发舆论哗然。