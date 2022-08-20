苏州和服事件 警方归还衣服并表达关心

一名女子穿和服在江苏省苏州市拍照被警方以涉嫌寻衅滋事为由带走，引起舆论争议。当地警方已将衣物归还，并称对当事人表示了关心。

一段警察在苏州淮海街对穿和服拍照的女子大声呵斥，并以寻衅滋事罪将她带走的视频，本周早前在中国网络引起关注。

据《北京青年报》星期五（8月19日）晚报道，最新消息是，苏州警方已将衣物归还给小亚家人。

据报道，苏州市高新区狮山派出所警方19日下午5点上门找到小亚的家人，双方交谈后，警方将之前没收的小亚的衣服和鞋袜归还给其家人，并对小亚表示了关心。

小亚本人目前尚未对事件再次回应，她本人的微博帐号“是影子不是本人”所有贴文均已删除，仅留下空白页面。

化名小亚的的女子此前在微博发文称，她8月10日在有日本风情街之称的苏州淮海街上穿着和服进行角色扮演，拍照重现漫画中的景象。结果警察以涉嫌寻衅滋事为由将她和摄影员带走，质疑她穿和服的打扮是“煽动民族仇恨”，并对他们进行思想教育，要求看手机内容、删除照片、没收扮装的衣服等，五小时后才放人。

小亚在微博平台上叙述事发经过后，引发支持和反对警方做法的两极看法。舆论发酵后，小亚还一度在网上为“伤害了民族情感”表示道歉。但她也称，自己当时很气愤，知道事情有争议，也无法改变他人的想法。

《环球时报》前总编辑胡锡进8月15日曾就事件发文评论说，苏州是中国最开放的城市之一，不希望这座城市的日式风情街上，“容不下一个穿和服女孩的身影”。他说：“和服不是日本军服，它在法律层面没有被禁止穿着的理由。”

但他也写道，中日关系持续紧张，和服成了很多中国人眼中刺眼的符号。“有人要穿和服时，我劝他们一定要注意周围环境，防止引起周围人不悦，更要尽量避免自己成为不必要的争议中心。尊重多数人的感受，这总不是错的。”