港鼓吹“武装起义”组织“光城者”六名成员认罪

六名支持“港独”团体“光城者”成员承认一项“串谋煽动他人实施颠覆国家政权罪”，其中有四人未成年，是首次有未成年者涉嫌违反《香港国安法》被定罪。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，此案共有七名被告，七人涉嫌在去年多次摆街派发宣传单及发表煽动言论，鼓吹“武装起义”为推翻政府唯一出路的思想。

其中六人星期六（8月20日）在区域法院认罪，承认在去年1月10日至5月6日期间，一同串谋与其他人煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以下以武力、威胁使用武力或者其他非法手段旨在颠覆国家政权行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的根本制度；及推翻中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关。

这七名被告依次为17岁中六男生阮嘉谦、21岁男仓务员蔡永杰、16岁女生不具名被告、17岁中四女生梁瀜允、26岁男售货员陈右津、17岁中五男生蒋周政儒及19岁中六女生郭文希，其中蔡永杰申请暂缓答辩。代表蔡永杰的律师称，需要时间向蔡永杰解释修定案情，要求将蔡永杰的案件押后答辩。

法官将案件押后至9月9日，以处理六名被告的求情和法律争议，并将在同一天听取唯一未认罪的蔡永杰被告的答辩。

案情称，“光城者”由蔡永杰成立，该组织去年多次在旺角和沙田等地方摆街站并派发传单，又曾召开记者会，煽动公众以武装起义，推翻北京和香港政府。多名被告还曾接受网媒访问，除煽动公众颠覆国家政权，也曾批评港府防疫政策和国安教育政策。

此外，“光城者”还曾开设社交媒体Instagram和面簿专页，多次发布帖文呼吁读者要创造革命的机会，暗示要暴力抗争，称“每场革命的落幕都伴随遍地尸骨，以流淌的鲜血赌博未知的胜利，盼望众人伴随光城为革命拉下序幕”。

该组织还曾发布帖文，列出颠覆政府的蓝图，称第一步是向因社会运动面临困难的手足，提供经济和就业援助。帖文也提出“开启民智”，尝试使公众接受武力升级，为武装起义作好准备，否则武装革命只是镜花水月。

七名被告先后于今年5月至7月被捕，香港警方在阮嘉谦和蔡永杰住所分别搜出对讲机、气枪、弹药等，又在尹松蕙手机内发现一个名为“Rv街站”的Telegram群组，成员曾讨论如何回答公众提问。

郭文希则在警诫下作出招认，她透露了组织的主要目的为支援被捕反政府抗争者、内部架构和成员数目、获某些区议员提供财政及物资协助等；她还透露，蔡永杰曾透过Instagram筹得5万元港币（8865新元），用于支付部分成员摆街站的限聚令罚款，及组织位于长沙湾一座工厦的仓库租金。经搜查后，警方在仓库中检获了街站单张、大量武器及示威者装备。