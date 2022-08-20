蓝营批数位中介法是网络戒严

《数位中介服务法》草案在台湾引起各界抨击，国民党主席朱立伦痛批是网络戒严，国民党桃园市长参选人张善政也说，不期待民进党政府会有中立的认定基准，但言论自由不该被如此凌虐。

台湾“国家通讯传播委员会”（NCC）提出的《数位中介服务法》草案被舆论强烈抨击，质疑损害言论自由，NCC已紧急喊停相关立法程序。

据台湾中时新闻网报道，朱立伦星期六（8月20日）在桃园出席活动受访时说，非常感慨台湾竟要走到言论戒严、网络戒严时代，无论说什么话，随时有可能因此违法受罚，质疑“这到底是什么样的世界、什么样的国家？竟倒退到这种程度”。

他说，在网络世界只要有不同意见，大家都表示尊重，先前蔡英文还在野时也是如此，怎么现在连数位中介都可以搞网络戒严、让言论自由倒退，他还喊话蔡英文“可不可以正常一点？”

张善政星期六在朱立伦、国民党副主席连胜文、立委吕玉玲等人陪同下，一同出席2022全台青工运动会，展现国民党团结形象。

首度在公开场合与朱立伦同台的张善政表示，《数位中介服务法》最大的问题就是会由政府来认定网络言论是否正确适当，以民进党过去表现来看，根本不敢期待民进党在认定时会有任何客观中立的基准，过去他在行政院费尽九牛二虎之力与中国大陆网军作战，岂料此时却是自家政府要破坏网络环境，令人遗憾。

他还说，NCC暂停公听会根本不够，应该退回重拟，网络言论自由不该被如此凌虐，奉劝政府悬崖勒马，退回法案。

张善政也呼吁民进党桃园市长参选人郑运鹏，在这件事情的表态上不该让党意凌驾民意，应该要回归在地民意，不要忽略桃园乡亲的感情。

台湾NCC在6月底公布《数位中介服务法》草案，8月18日举行草案第三次公听会。但数字平台业者担心法案将侵害言论自由、影响产业发展。台湾舆论也强烈抨击法案侵害言论自由，过于放大台湾行政机构的权力。

引发争议后，NCC星期五晚临时宣布暂缓办理原定于8月25日举行的草案公听会，待各界意见厘清后再进行办理。