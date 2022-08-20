李家超强调房屋小组以行动为目标非空谈

香港特首李家超星期六（8月20日）出席《施政报告》地区咨询会。他在谈及房屋问题时强调，港府成立两个相关工作小组，要求小组以行动为目标，并非空谈。

综合《星岛日报》《明报》报道，李家超星期六下午到荃湾官立中学，出席咨询会并就房屋问题、通关问题、人才等议题与市民交流。

李家超称，上月底展开《施政报告》公众咨询至今，他与团队已在线上线下出席约10次咨询会，听取市民对不同议题的意见。而今天有超过百位来自新界九个区域的代表到场，他强调自己重视咨询工作，在咨询会上会多听少讲，听取意见后再细心考虑。

咨询会上共有约20名出席者发言，每人平均发言时间仅一至两分钟，大多数人都关注房屋问题，包括希望政府增加过渡性房屋数目、发展郊野公园边陲地带、缩短公屋轮候时间，也有人要求在新增土地运用八成兴建公屋。李家超回应时未提及具体措施，称会考虑会上提及的各项意见。

他说，港府已成立两个相关的工作小组，小组会以行动为目标，并非空谈。他指，增建过渡性房屋、重建计划等议题，都在小组的“雷达”内。

在人才吸纳方面，李家超强调，除吸纳外国人才外，港府也会重视香港人才的培训，香港教学方面会研究加强应用学科，让学生可跟随自己的兴趣发展。

在通关议题方面，有从事金融服务的人士建议港府容许认可专业人士，例如金融、会计和司法界人士，经过合理的检疫期后往返香港和中国大陆，达致互联互通，以维持香港金融业地位。

李家超回应称，在与大陆通关的议题上要现实一些，香港有联防联控的责任，政府要在不增加大陆风险的情况下，减少市民来往两地的不便。李家超称，希望务实地逐步逐步来，港府正在积极与大陆商讨增加通关名额。

李家超将于今年10月发布上任后首个《施政报告》。