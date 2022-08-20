孙东：香港缺乏完整创科生态圈

香港创新科技及工业局局长孙东认为，香港创科发展面临生态圈不完整的问题，香港必须和大湾区其他城市互相配合，并广招外来人才。

据Now新闻台星期六（8月20日）报道，孙东在香港电台节目《大鸣大放》上受访时说，近年香港政府不断在创新科技上投放资源，但暂时未见有显著回报。

他认为，香港以往在科创方面一直强调基础研究，忽略成果转化及产业发展，以致未能形成一个完整的创科生态圈。要改变这样的局面，香港必须与大湾区和其他城市相互配合，做到产业上中下游的协调发展。

孙东进一步指出，对于整个创科生态圈而言，除了上游的基础研究，还有中游的成果转化以及下游的产业发展。香港地少人多，劳动力相对昂贵，意味着香港必须选择性发展有利于、适合本土发展的产业。

孙东提到，过去数年，香港竞争力相对周边地区没有保持强劲发展的势头，加上经济结构单一，难以吸纳人才，因此香港要在短期内“抢人才”。

香港统计处早前公布，香港今年中的净迁出人口出现同比上升趋势。

为了应付移民潮导致的人才外流现象，他认为，香港要加强一些海外大学的学生来港实习，比如科学园、数码港、生产力促进局，应科院等。每年都要加大从海外来香港实习的人数，尤其是尽量让更多香港孩子、在海外读书港人回流。

孙东还说，创新科技及工业局局长正与创新科技署商讨简化申请创新及科技基金的程序及通过奖学金，将香港毕业人才引入到中小企。