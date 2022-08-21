赖清德：台湾对安倍的感谢不因他离世而改变

台湾副总统赖清德说，台湾对日本前首相安倍晋三的感谢，不会因他离世而改变。

据台总统府发布的新闻稿，赖清德星期六（8月20日）出席“台湾挚友．日本前首相安倍晋三慈善追思音乐会”。

赖清德致词时说，当台湾农民受到中国大陆打压，安倍晋三亲自吃凤梨、推销台湾的农产品；安倍更在台湾缺乏疫苗时，促成日本政府捐赠400多万剂疫苗。

赖清德说，当中国大陆对台文攻武吓时，安倍晋三站在第一线，支持台湾加入世界卫生组织（WHO），喊出“台湾有事，等同日本有事”，更呼吁美国对台政策应由战略模糊改为战略清晰，“他对台湾的支持，是这么样的用心”。

赖清德说，大家对安倍前首相的追思与感谢，并不会因为其离世而改变；安倍晋三在印太安全战略上的倡议，也不会因为其离世而停止，而是会产生更大的力量，进一步发挥稳定印太和平的效果。

安倍晋三的胞弟、刚卸任防卫大臣转任首相补佐官的岸信夫以录影方式致词。岸信夫说，日本和台湾的关系对印太地区的安全保障而言，是最重要的关系，希望日台关系能进一步强化。

岸信夫说，安倍晋三与台湾已故前总统李登辉有很特殊的情谊，虽然两人分别离世，但台湾与日本的关系是永远的，今后大家一定要继续努力，让日台关系更牢固。