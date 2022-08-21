台湾NCC否认强推数位中介服务法

台湾通讯传播委员会（NCC）否认他们强行推动被质疑会限制言论自由的《数位中介服务法》，并承诺将持续对法案搜集意见。

综合台湾《镜周刊》和联合新闻网报道，NCC早前公布《数位中介服务法》草案，目的是要打击假讯息、认知作战，鼓励数码中介服务提供者，针对违法内容采取合法且必要的自律检视与因应措施。

根据草案，所有规管平台都必须负担资讯揭露、指定代理人、公告服务使用条款、透明度报告等基本义务，违反义务者可面对5万元到50万元（新台币，2300新元至2万3000新元）的罚款。

不过，外界质疑草案全面限制言论自由，NCC也被指强推数位中介法。

NCC在公共政策网络参与平台发起草案意见征询活动，反对率截至19日下午高达99％。

台湾三大数码协会，即台湾网路暨电子商务产业发展协会、台湾数位媒体应用暨行销协会，以及台湾数位平台经济协会，8月19日共同发声明指中介法的法令制定不明，纳管对象定义显得模糊，中介法仓促上路恐怕使业者无所适从，建议政府暂缓立法。

三家协会在声明中说，数码业者忧心的不仅是限缩网络言论自由，也包括未来恐怕衍生竞业恶性检举，台湾数码发展恐怕也会受到限制。

民众党立委蔡壁如说，赞成立法，还给台湾一个健康自由的网络世界，但坚决反对以立法之名、行独裁之实。

时代力量立委王婉谕认为，草案只管得到台湾境内，对于外来、未在台落地的业者没有任何管辖权，担心如果草案就此实行，将严重冲击台湾社群网络业者。

国民党则呼吁民进党政府回头是岸，退回草案。台中市国民党籍市长卢秀燕星期天（21日）指数位中介法管制并打压言论，希望中央能撤销。

NCC星期天（21日）在官网上发出新闻稿称，草案为初版，并会审慎评估考量先前所搜集的各项建议，也将持续搜集意见，并强调没有强推之情事。

NCC也说，草案未提送行政院、立法院，因此没有需要撤回的问题。